29 jul 2019 Kamila Barca

Compartir en google plus

A Omar Montes no le es suficiente con haber ganado 'Supervivientes' que sigue queriendo más show -como Chabelita aprendiendo 'twerking'- y esta vez a costa del clan Pantoja. Aunque sabe que esta vez tiene vetada la entrada en la finca, él asegura que ira al cumpleaños de la mamá Pantoja.

Hace unos días Anabel Pantoja comentaba sutilmente en 'Sálvame': "El día 1 que es cuando lo celebramos creo que mi tía no le va a decir a Omar que venga. No por nada, sino por no poner en un compromiso a la hija porque la hija va con su pareja". Pero a él parece darle igual. Como mismo le dio igual cuando desveló que tenía llamadas grabas de madrugada y desde un número anónimo de Chabelita.

Él no piensa en que ella tiene una relación y hace hasta lo imposible por reconquistarla aunque parece misión imposible. "Omar Montes nos ha puesto un mensaje y nos ha dicho claramente que él va. Sí o sí. Él es un tipo de palabra y él va al cumpleaños. Se va a presentar en Cantora aunque no está invitado como ha dicho Anabel Pantoja. Allí van a volar los cuchillos", comentaban en 'Socialité' dejando las expectativas muy altas para el próximo día 1, cuando la tonadillera celebra su cumpleaños.

"Me parece una provocación pero la única que puede parar todo esto es la cumpleañera, ¿no?", comenta María Patiño que cree que todo está en manos de Isabel quien adora a Omar Montes y según Chabelita intenta metérselo a toda costa. Junto a él tienen vetada la entrada Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Albert, Colate y Aneth. Pero ninguno de esos puede romper una familia, ni siquiera la no invitada y la que ha rechazado a la estrella: Chelo García Cortés.

Más noticias sobre Omar Montes y Chabelita

- Las escandalosas imágenes de Chabelita Pantoja haciendo 'twerking'

- Chabelita Pantoja responde a Omar Montes y sus llamadas

- Las llamadas que confirman la relación de Chabelita Pantoja con Omar Montes