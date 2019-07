29 jul 2019 Kamila Barca

Como mismo dice Sofía Suescun, no se puede negar lo evidente, y es que esta parejita está consiguiendo que todo el mundo les 'shippee'. Y cómo no, si es que reparten amor por todos lados aunque él siga etiquetándola en sus stories como "compi". Esta vez ha sido un mensaje de Sofía Suescun junto a Kiko Jiménez lo que ha desatado todas las teorías conspiratorias habidas y por haber.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun podrían llevar viéndose desde un mes antes de que él lo dejase con Gloria Camila, de quien la familia le acusa de haberle sido infiel con la reina de los realities. Sin embargo, aunque siga sin tener nombre, Sofía Suescun le ha confirmado a Toñi Moreno que "no se puede negar lo evidente". Gracias, de verdad, por la sinceridad. No nos habíamos dado cuenta.

"Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena", escribía ella junto a una foto de Kiko y él le contestaba "Sé tú misma, con eso ya has ganado". Y es que además de que entre ellos pueda haber mucho amor, 'living' o cualquier cosa que nos imaginemos, apoyo, compañerismo y amistad también hay. Eso sí, ¿a qué dejan de tener miedo? ¿Ya no les importa que todo el mundo sepa que están juntos? Al parecer se han encontrado en el punto de inflexión de sus vidas y como esto vaya bien vamos a tener Kiko y Sofía para rato.

Aunque sus exs sigan merodeando, los que mejor se lo montan son ellos que se van de vacaciones y ni se preocupan porque los pille una cámara. Mientras Gloria le manda mensajes a Sofía del tipo: "Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla", después de que esta le dijese que se alejase de Alejandro Albalá. El mismo que acaba de decirle a Sofía que se prepare porque se verán las caras donde se las tenían que haber visto hace mucho tiempo: delante de la justicia.

