1 ago 2019 sara corral

Kiko Jiménez y Gloria Camila era una de las parejas más adorada del momento, sin embargo, su ruptura ha desencadenado entre ellos una guerra que nos esta dejado a todos más que fascinados.

Tras las últimas polémicas donde las infidelidades, el engaño y los dardos envenenados entre ambos estaban a la orden del día. Kiko Jiménez, el que fuera novio de la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, le ha dado un ultimátum a la joven.

"Ya está bien. Me están tocando los cojones. A ver si al final el que va hablar soy yo", ha comenzado diciendo el colaborador de 'Mujeres Hombres y Viceversa', y añadía: "Lo que tiene que hacer es dar la cara y no mandar a miembros de la familia. Yo no me he sentado en ningún plató de televisión previo pago. Yo voy a mi trabajo"

Gloria Camila ha sido la menos activa de los dos en redes sociales desde el momento de la ruptura, sin embargo, alguien muy cercano a la familia ha asegurado que la lo joven está más que feliz y tranquila, algo que parece haber molestado mucho a Kiko. "¿Que si se ha quitado un peso de encima ella? ¿Conmigo? ¿O nos remontamos a enero cuando ella es infiel? Hay una sentencia firme que dice que me puso los cuernos en enero. ¿Vale? ¿O es que no se acuerda?", decía el joven.

Kiko no ha aguantado más la presión, además, parece estar muy molesto con la prensa a la que acusa de tener favoritismos con la hija de "la más grande".

Aún así, Kiko está más que feliz con la relación tan especial que tiene con Sofía Suescun, y es que en más de una ocasión se les ha visto más que cariñosos.

Más sobre Kiko Jiménez...

- El mensaje con indirecta de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

- Kiko Jiménez y Sofía Suescun confirman su relación

- Sofia Suescun y Kiko Jiménez, juntos de vacaciones en Ibiza