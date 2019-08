2 ago 2019 Kamila Barca

Todas las expectativas por los cielos y de repente todas al suelo. Aurah Ruiz y Suso compartían un bolo y todos los Susauristas y los que no lo son estábamos esperando que apareciesen juntos en algún momento pero no fue así. Ella misma decía que este vídeo era muy importante porque el primer y último bolo pero ha pasado a un segundo plano.

"Voy a irme de bolo a Valencia. Y el bolo no lo tengo sólo yo. Lo tengo con un compañero de 'Gran Hermano'. Este bolo es especial para los Susauristas, porque este bolo lo voy a compartir con Suso y es el primero que hacemos juntos. El primero y creo que el último", empezaba contando Aurah muy emocionada en su vídeo de MTMAD.

Suso y Aurah Ruiz.

La ex concursante de 'GH' se encontró en el aeropuerto y vuelo con muchas de sus seguidoras, hasta una madre y una hija que se cogían un avión para pasar una noche con ella. Increíble, eh. Pues imagínate si crees que va a ser un bolo histórico y luego cada uno está por un lado diferente. "Me gusta compartir con la gente que gasta su tiempo en estas cosas. Es muy bonito", decía Aurah antes de llegar incluso a Valencia y encontrarse el percal.

Todos pensaban que iba a salir pero no es así... Aurah Ruiz

Después de las emotivas imágenes de sus seguidoras llenándola de regalos, ella empezaba la segunda parte del vídeo de MTMAD desde su casa en Canarias: "Primero que nada agradecer a todos los Susoaurista, a las Auristas…". ¿Pero qué hay de Suso?

"Quiero justificar un poco por qué en este vídeo no aparece Suso. Simplemente él iba a su bola y yo a la mía. Este es mi canal, todos pensaban que iba a salir pero no es así. Yo quise pasar tiempo con los que me quieren a mí y también los que nos quieren a los dos pero por separado. Me encantó la gente que se trasladó de todas las partes de España", sentenciaba. Un desplante que no sólo fue para Aurah sino también para todos los que se movieron hasta allí.

