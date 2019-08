2 ago 2019 sara corral

La cantante Ruth Lorenzo no lo ha tenido del todo fácil. Profesionalmente todos sabemos los baches por los que la joven tuvo que pasar, incluso tuvo que triunfar fuera de España, en 'Factor X' de Reino Unido, para ser reconocida aquí.

Aún así, la joven murciana ha conseguido su sueño de llegar al estrellato, algo que asegura saber desde que tenía 2 años. Fue 'Eurovisión 2014' quien le brindó la oportunidad de formarse como tal.

"Nunca he recibido clases de canto, yo he aprendido a cantar de oído. En mi casa siempre hubo dificultades y por eso he aprendido a cantar de forma autodidacta", comenzaba diciendo la joven. Aun así, a las dificultades profesionales, se les sumaban las personales, y es que, como ya había contado en alguna ocasión, sufrió anorexia y bullimia. "Tuve transtornos alimenticios durante mucho tiempo, porque estuve arrastrándolo desde los 9 hasta los 31 años", según informa 'Semana'

"Aprendes a escaquearte, a esconderte, a poner una cara de felicidad muy grande aunque no estés tan feliz", contó la cantante. Ahora ha desvelado cual fue el principal causante de dicho transtorno: "Lo de mi padre me afectó mucho porque yo descubrí que mi padre no era mi pare. Luego se separaron y fue un trauma muy grande", sentenció Ruth.

Cuando le preguntan por su padre biológico, la cantante y actriz lo tiene claro: "En mi caso no se puede echar de menos a alguien que no conocer porque mi madre hizo de padre, de madre y de todo".

Ruth es una luchadora nata, y seguirá brillando como ya lo hace.

