3 ago 2019

Kiko Jiménez y Sofía Suescun se han vuelto locos. Sí, locos pero de amor. Y han hecho una de las declaraciones de amor más bonitas de todo 'MYHYV' y mira que es difícil afirmarlo porque, como dice Kiko, "es el programa del amor". Pero para los zascas también hay espacio y para la mirada interesada de Maite Galdeano. No se nos ha escapado ni una de todas las cosas que han pasado y te las vamos a contar.

Han estado con la escoria" Kiko Jiménez

Después de confirmar su relación por activa y por pasiva, es decir, con fotos de extranjis y con un "no se puede negar lo evidente"” de Sofía Suescun, ha llegado el beso oficial y la declaración de amor en público. "Este es el programa del amor. Nosotros como consejeros y estamos a favor de obra. Llega un momento en el que te ilusionas tantísimo, recuperas esa ilusión, y soy muy feliz. Eso se lo debo a ella y me encanta", decía Kiko antes de lanzarse a Sofía, darle un apasionado beso y luego caer en cuenta que tiene que aclarar que cuenta "con el permiso de la madre". Cómo no, Maite Galdeano siempre en medio.

"Me ha dado hasta una patadita y todo", decía Toñi Moreno de la emoción y en lo que se relajaban las aguas, Maite explicaba qué de todo le gustaba de Kiko Jiménez: "De momento me gusta muchísimo porque es trabajador, y encima trabajador de los que hacen como yo porque sabe llevar su patrimonio adelante porque tiene casa propia y eso me encanta –"y vestidor" decía Kiko- y lo que no me ha tocado nunca es que es un cocinillas y hace la cena".

Y ¡ZASCA! Llegó el momento en el que a Sofía Suescun se le abrieron los ojos como platos: "Han estado muy mal acostumbradas. Han estado con la escoria, por así decirlo. Entonces claro, cuando llega alguien a la altura de la situación, alguien que está a su altura y la de la suegra- que estamos empezando pero bueno-", decía Kiko lanzando un zasca a todos los exs de Sofía Suescun, entre ellos Alejandro Albalá. Por si fuera poco un cazo, toma dos tazas.

