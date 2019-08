3 ago 2019

Mientras Sofía Suescun y Kiko Jiménez viven en una burbuja de amor, Gloria Camila rehace su vida "sola" pero muy reluciente. Esta vez ha subido una foto en bikini al ritmo silencioso de 'Bella ciao' y no ha pasado desapercibida. ¿Está recuperando ella también la ilusión?

La ex de Kiko Jiménez se mantiene en silencio también ante las polémicas. Le lanzó algún que otro zasca a Sofía Suescun que le aconsejaba que se alejase de Alejandro Albalá, mientras Kiko le llama "escoria". Y prefiere mantenerse al margen de su pública ruptura. Sin embargo, él no deja de hablar de ella y amenazarla: "Ya está bien. Me están tocando los cojones. A ver si al final el que va hablar soy yo".

Ninguno de los dos puede decir mucho del otro. Él ha empezado una relación con la misma que decían que le había sido infiel a Gloria y destapó que su impecable ex también le había sido infiel con otro de los protagonistas de 'MYHYV'. De hecho, ha insinuado que hay una sentencia firme que confirma que ella le fue infiel. Pero, ante tanto dolor no ha tardado nada en reconstruirse y así lo ha contado en el programa de cabecera:

"Este es el programa del amor. Nosotros como consejeros y estamos a favor de obra. Llega un momento en el que te ilusionas tantísimo, recuperas esa ilusión, y soy muy feliz. Eso se lo debo a ella y me encanta", decía antes de fundirse en un beso con Sofía Suescun.

Eso sí, Gloria Camila mantiene su sonrisa y está haciendo las cosas de una forma más silenciosa. Cuando lo supere no habrá nada que la detenga y de ahí su foto en bikini con el revolucionado símbolo de la letra de 'Bella ciao'. ¿Es que hay algo más que añadir?

