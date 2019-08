5 ago 2019

La semana pasada reaparecía. Llevábamos mucho tiempo sin saber absolutamente nada de Miriam Sánchez, la ex de Pipi Estrada, y la imagen que mostraba distaba mucho de la última que habíamos guardado en nuestra retina. Miriam se había teñido el pelo de moreno y engordado, según sus palabras, 10 kilos. Esta aseguraba que, para poner remedia y volver al volumen de antaño, iba a someterse a una operación.

Ya ha tenido lugar. Y también, mediante las redes sociales, ha querido que sus seguidores sean los primeros en ver el resultado final de cómo ha quedado su cuerpo tras someterse a ese lipovaser. Lo ha hecho comparando una foto de antes de entrar al quirófano con otra de justo a su salida.

"¡Chicos, aquí me tenéis! Soy yo justo al finalizar la cirugía que me he realizado esta misma mañana. ¿Qué os parece el resultado? Aún me queda un caminito de recuperación pero... ¡me encanta el resultado a primera vista!", escribía al lado de las imágenes que compartía en su cuenta de Twitter.

Además, Sánchez ha mostrado un vídeo en la clínica agradeciendo el trabajo que han realizado y manifestando las sensaciones que tenía antes de enfrentarse a la intervención: ¡Estaba súper nerviosa al llegar! Los nervios se me fueron yendo poco a poco. La cirugía ha ido genial y me encuentro estupendamente. ¡Ahora a recuperarse! ¡Una vez más, GRACIAS Centro Ceme!".

A raíz de este regreso con una imagen cambiada, en algunos programas se han preocupado por indagar en su vida y saber a qué se dedica ahora. Lo cierto es que parece llevar una vida muy tranquila y no querer saber nada de la televisión, que le generó una enorme presión hasta el límite de no querer saber nada de ella.

