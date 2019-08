5 ago 2019

Tanto amor y tan intenso no era normal. Por algún sitia tenía que romperse la presa por la presión. Violeta Mangriñán y Fabio nos han mostrado imágenes románticas -e incluso pegajosas- desde que salieron de 'Supervivientes 2019'-, pero parece que ya han aparecido las primeras grietas en la relación. ¿Qué ha pasado? Celos. Así de simple.

Ayer acudían como invitados a 'Viva la vida' y era su presentadora, Sandra Barneda, la que se daba cuenta de que entre ellos había una tensión extraña. Así que, se colocaba entre ambos y les preguntaba qué era lo que pasaba, ante lo que no les quedaba escapatoria alguna y admitían que habían tenido su primer enfado.

Primero, a ella no le sentó nada bien que un chico se le acercara para decirle que no se ha portada nada bien con Julen y que Fabio se metiera en medio a contestarle. El argentino se excusaba: "Yo soy una persona que necesita estar en contacto con mi novia todo el rato".

Pero, además, parece que el haber estado trabajando la noche anterior cada uno en una ciudad distinta y no recibir respuesta de chica de manera inmediata a sus mensajes, no le hizo nada de gracia y montó un numerito. "Yo le contesté en el momento pero no sé por qué los mensajes no le llegaban", se excusaba Violeta, que dejaba claro que confían el uno el otro, algo que José Antonio León ponía en duda.

"La gente manda informaciones negativas sobre nosotros. Por ejemplo que yo me veo con mi exnovia en Italia, algo que no es verdad. Como nos llegan tantas cosas negativas uno saben que son mentira", explicaba Fabio antes de tener una pequeña bronca con José Antonio, porque decía que daba detalles de su vida que no eran ciertos, mientras este sostenía que se los había dado él mismo.

