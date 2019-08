5 ago 2019 Kamila Barca

Violeta Mangriñán se ha pasado con José Antonio Avilés en 'Viva la vida'. No sólo se han enfrentado y gritado al estilo Violeta durante todo su encuentro sino que ella ha hecho durísimas críticas a José Antonio tanto a su persona como a su físico que han herido al colaborador y la ha dejado en evidencia...

Eres una persona muy fea por dentro, porque lo de fuera es obvio" Violeta

No le era suficiente a Violeta con aparecer en plató con Fabio en plena crisis de pareja. Tan mal estaban que él pensaba que ella lo iba a dejar en directo. De los creadores de "si amarte está mal, no quiero estar bien" o "si no duele, no es amor" como descripción de sus fotos en Instagram, del tatuaje, y el recuerdo de un cangrejo en la isla (aunque todos sabemos la historia del cangrejo menos ellos), llega la versión de Violeta cruda con insultos, desprecios y faltas de respeto.

"¿Hay amor o hay ruptura?", preguntaba José Antonio Avilés, colaborador de 'Viva la vida' en el programa ante la aparición en crisis de Violeta y Fabio. Y ahí, la Barbie aprovechó para desviar la atención y meterse con el colaborador: "Tú estarías encantado de que hubiese ruptura porque has sido el metemierda oficial de la relación". Y no sólo eso, empezaron también junto a su arrebato los descalificativos: "A mí me has demostrado que eres una persona muy fea por dentro porque lo de fuera es obvio y no hace falta recalcarlo".

El problema no es de ahora, ella tiene guardados muchos insultos para José Antonio puesto que no es de su agrado: "Vengo, lo conozco, súper bien. Pienso que no es tan antipático el chico. El otro día lo veo en la puerta de un hotel, me saludo, me pelotea lo más grande y cuando me doy la vuelta le dice a Fabio: "esta no sé qué". Rajando de mí. Es una persona falsa y mala. Y yo con la gente así no me llevo", raja Violeta sobre su traición. Pero él pierde también las formas y le grita: "Qué minuto le vas a dar televisión tú a nadie, si no te quiere nadie, no te quiere ni tu novio".

