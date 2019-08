6 ago 2019 sara corral

Violeta Mangriñan ha vuelto a su canal Mtmad con la última entrega de 'Ultravioleta'. Aún con toda la polémica que habitualmente envuelve a la joven, esta entrega ha hecho que de nuevo todas las miradas se fijen en ella, y sobre todo, en su peso.

Violeta ha contado cual es la dieta que sigue para mantener ese "tipazo" que tantas envidias desata, y la joven lo ha hecho de la mejor manera posible, mostrando lo que esconde su nevera.

"Esta es mi nevera: pollo, yogures, queso fresco, piña y mango, yogures de proteínas, más pollo, más batidos de proteínas, y más batidos", contaba la exconcursante de 'Supervivientes 2019' mientras señalaba cada producto.

La joven ha decido contar como realiza su dieta diaria para así también poder hacer ver el verdadero motivo de esta. "Por la mañana me levanto y me hago un batido de proteínas. Tienen que ser batidos buenos, libres de hidratos y que no tenga muchos azúcares. Lo acompaño con un yogur o con un poco de fruta o con una bandejita de pollo. A media mañana, igual. A mediodía suelo comer pollo y fruta, o pollo y atún, o una tortillita de claras. Para merendar, me suelo comer una pieza de fruta o una bandejita de pollo. Y para cenar, me hago un batido", comenzaba a decir la joven.

Tras su salida del 'reality' a causa de problemas de salud, todas las miradas se centraron en su extrema delgadez, algo que la novia de Fabio Colloricchio, exconcursante también del programa, ha querido aclarar. "Me encaja con lo que quiero y me gusta hacerla, pero principalmente la hago por salud", sentenciaba.

Además la joven defendía con uñas y dientes su aspecto, algo que está siendo la mar de críticado."Yo no estoy enferma, porque las personas que padecen anorexia están hiperdelgadas y se ven gordas. Yo no me veo gorda, me veo estupenda", explicaba.

Violeta está viviendo ahora uno de los momentos más felices y dulces de su vida, pero parece que aún así su aspecto físico sigue teniendo un papel fundamental en ella, y es por ello que lo defenderá a capa y espada.

Más sobre Violeta Mangriñan...

- Violeta Mangriñán y Fabio, primera discusión de pareja

- Violeta y Fabio, enseñan sus ardientes fotografías juntos

- Violeta Mangriñán, la exsuperviviente que viste de Zara