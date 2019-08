7 ago 2019

No está dispuesta a que se lancen mensajes equivocados a la juventud o a que se trate de demonizar aspectos físicos que no son más que normalidad. Hablamos de Camila Cabello, con quien se han cebado en las redes sociales por unas imágenes en las que se podía apreciar cómo no era perfecta. Las voces críticas ponían el ojo en la celulitis.

Era una imagen en la que Camila aparecía con un bañador blanco la que servía para que los 'haters' se cebaran con su físico y la artista decidía, a través de sus 'stories', dar una respuesta contundente y ejemplar a todos ellos. Porque, como ella dice, estos comentarios pueden generar trastornos en las niñas por adquirir conceptos equivocados.

Mi cuerpo no está hecho de piedra ni es todo músculo"

"Sinceramente, lo primero que sentí fue una inseguridad brutal al imaginar el aspecto que tendría en esas fotos. ¡Oh, no, mi celulitis! ¡No metí tripa! Pero luego me di cuenta de la realidad… Por supuesto que hay fotografías en las que salgo mal porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, no es todo músculo", comienza una de las grandes voces del momento.

Cabello advierte: "Estoy escribiendo esto para chicas como mi hermana pequeña, que está creciendo en una sociedad digital. Ellas ven constantemente imágenes retocadas y editadas y piensan que son reales. Todo el mundo se ha acostumbrado a ver cuerpos perfectos, pieles perfectas y piensan que es como hay que ser. Pues no lo es. Es todo falso. ¡Y lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad!".

"Tenemos una percepción completamente irreal de cómo es el cuerpo de una mujer. Chicas, la celulitis es normal. La grasa es normal. Es bello y es natural. Yo no pienso creerme todas esas porquerías que tratan de vendernos. Ya no. Y espero que vosotras tampoco", concluye no sin antes dar un palo a esas imágenes editadas con Photoshop que dan una visión distorsionada de la realidad.

