7 ago 2019

Ha pasado un curso complicado. Con muchos programas y funciones de teatro a sus espaldas. Tanto que, el pasado mes de marzo, Jorge Javier Vázquez nos dio un susto importante al sufrir un ictus por el que tuvo que ser intervenido de urgencia y que le tuvo apartado de la pequeña pantalla durante un mes.

El presentador está recuperado y feliz. Tranquilo. Máxime estos días que se encuentra disfrutando de sus vacaciones -esas que, parte de ellas, ha disfrutado al lado de su ex para sorpresa de muchos-. Jorge Javier ha mostrado algunos detalles de esos días de tranquilidad en los que se ha puesto artístico y juguetón.

Imitando a muchos de esos famosos que pasan por el plató de su programa, el badalonés ha colgado una foto en su cuenta de Instagram semidesnudo y entre sábanas que ha provocado que se caldee el ambiente de la red social que más acostumbrada está al nudismo 'celeb'.

Por supuesto, Jorge Javier ha cosechado multitud de piropos y no han faltado los besos del Maestro Joao, con quien tuvo un flirteo de vacile durante la edición que este participó en 'Supervivientes'. Ahí nació un buen rollo que se puede apreciar continúa.

Aunque, sin duda, nos quedamos con el comentario de otro de los personajes que siempre se habla con Jorge entre risas: Carolina Sobe: "¡Te vienes arriiiiiiiba todo vivo! Pez no amor, loro, cacatúa, guinea. Tú una cosa aburrida que no haga ruido o no tenga pluma no te pega nada jajajajaja. ¿Poner la nariz en pecera y hacer burbujas de amor? Uy eso son gases mi vida".

Mientras el presentador está de vacaciones, su puesto en 'Sálvame' y el 'Deluxe' se lo van rotando varios de sus compañeros. El último en entrar en esta especie de rotación de sustitución es Kiko Hernández, que ahora se guarda los bombazos para las tardes que le toca a él conducir el espacio vespertino de Telecinco.

