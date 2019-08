8 ago 2019 sara corral

María Teresa Campos y Bigote Arrocet han estado últimamente en el punto de mira tras las diversas especulaciones sobre una supuesta separación. Y es que el humorista ha estado en Chile durante dos meses resolviendo asuntos personales mientras que la presentadora permanecía en su hogar en Málaga. Algo que rápidamente levantó sospechas.

María Teresa, que no quiso manifestarse sobre el tema, se ha mantenido al margen durante todo este tiempo, sin embargo, sus hijas Terelu y Carmen Borrego decidieron contar en 'Viva la vida' toda la verdad. Y es que al parecer el humorista viajó hasta su tierra para permanecer con su hija tras la muerte de su madre.

Esta misma mañana Bigote ha llegado a España para reunirse junto a su pareja, María Teresa, en Málaga en un par de horas según ha declarado la revista 'Semana'.

No están siendo unas semanas fáciles para 'Las Campos', y es que se han visto otra vez en medio de la tormenta. No solo han tenido que enfrentarse a todas las especulaciones sobre la supuesta ruptura entre María Teresa y Bigote, si no que también han protagonizado una pequeña guerra entre ellas.

Terelu estaría bastante dolida con su hermana tras las últimas declaraciones que ha dado en la exclusiva de una famosa revista. Además de las peleas y los encontronazos con quienes habrían sido sus compañeros de 'Sálvame', momentos que le han pasado a la colaboradora factura.

Hasta el momento tendremos que esperar para saber cuales son los planes de Teresa y Arrocet, y si desmienten y acaban con todas las especulaciones que tanto daño les están haciendo.

