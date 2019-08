8 ago 2019

De vez en cuando, cuando parece que nos estamos olvidando de ella, aparece de repente. Alba Carrillo es de esos personajes que regresan a la actualidad una y otra vez. Hace unos días, comenzó a hablarse de un posible nuevo romance. Al parecer, la modelo estaría interesada en el periodista Santi Burgoa. Preguntada por el asunto, se hace la loca...

Lo que sí ha mostrado sin tapujos ni rodeos es su cuerpo serrano al descubierto. Alba se ha unido al selecto grupo de famosos -cada vez más masificado- que este año han decidido ponerse en pelota picada, hacerse una foto y colgarla en sus redes sociales para divertimento de los usuarios.

Y eso que lo que había prometido era otra cosa, pero cuando una tiene tan mala memoria que se olvida del atuendo en casa, no queda otra que tirar de estrategia. "Prometí foto en bikini pero no me lo he traído", ha escrito al lado de una foto que no nos cabe duda que va a batir récords en su Instagram.

Alba está atravesando un buen momento profesional gracias a su participación como colaboradora de 'Ya es mediodía'. De hecho, es al programa al que etiqueta en esta imagen. Tiene buen rollo con sus compañeros y esta imagen como vino al mundo es una buena muestra de ello.

