Esta semana, Carmen Borrego aparecía en la portada de la revista 'Lecturas' posando en traje de baño. Se quitaba así la espinita de las imágenes de veranos atrás en las que era captada por los 'paparazzi' de cualquier manera y poco favorecida en la playa. Esas foto, publicadas en prensa y que la llevaron a aceptar un reto para adelgazar del que pudimos ver la evolución en 'Sálvame' durante meses.

Carmen mostraba ese espectacular cambio físico con el que parece no estar satisfecha al 100%. Decimos esto porque la propia revista 'Lecturas' asegura en exclusiva que la menor de las hijas de María Teresa Campos ya piensa en volver a meterse en un quirófano para realizarse un retoque.

Es más, aseguran que tiene la fecha exacta en la que se realizaría la intervención: será después del verano cuando se ponga en manos del cirujano por tercera vez en un año. Porque, al parecer, debe hacer una rectificación en el cuello, la misma zona que se operó en su día y que tuvo que ser reoperada tras el tartazo que recibió en 'Sálvame Okupa' por parte de payasín.

Carmen se sometió a una operación de reducción de papada hace aproximadamente un año. Tras los 10 kilos perdidos en ese reto realizado en el programa de Telecinco, precisó un retoque, puesto que los músculos con esa pérdida de peso, se habían visto afectados, estropeando el resultado final.

No está dispuesta a que no quede perfecta. No ahora que ha hecho una serie de esfuerzos y sacrificios para gustarse más cuando se ve delante del espejo, pero, sobre todo, para que su salud sea mejor. Al fin y al cabo, eso es lo principal y más importante.

