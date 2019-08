10 ago 2019

La cirugía estética está a la orden del día y más en el mundo 'influencer'. Muchas son las que se ponen en mano de los cirujanos para mejorar su aspecto, como es el caso de Marta López Álamo, novia y apoyo incondicional de Kiko Matamoros.

Desde que comenzase su relación con el colaborador de 'Sálvame', la joven ha sido muy cuestionada y mucho se ha hablado de sus operaciones estéticas. Cansada de los comentarios, ella misma ha explicado qué es lo que se ha hecho durante estos años para modificar su apariencia. "Hay mucha gente que me llama polioperada y dicen que me he operado de cosas que no lo estoy", ha comenzado diciendo.

Al parecer, lejos de lo que se dice, solo ha pasado por quirófano en tres ocasiones; una para cambiar su nariz y dos para operarse del pecho. El resto son pequeños retoques estéticos, como sus labios o sus dientes. "Esta era yo con 18 años, cuando tenía el metabolismo hecho una locura. Estaba más gordita. Nunca he tenido poco pecho. Jamás he sido una tabla. Tenía una 75 de pecho y ahora una 90. La primera vez que me operé lo hice por debajo del músculo y con prótesis anatómicas, pero cuando hacía esfuerzos, al estar por debajo del músculo, se me hacía un escote muy raro. Tampoco me quedaba simétrico. Ahora me lo he vuelto a operar, hace dos meses, y me lo he puesto por encima del músculo con prótesis redondas y me he puesto 400 gr. Tampoco se ve exagerado porque yo soy una tía alta, mido 1.75, y no me queda descompensado", ha afirmado en su canal de mtmad.

La nariz, como ella misma ha apuntado, se la operó en el mismo momento que el pecho porque "tenía complejo, tenía el tabique ladeado y ancho, a mí eso no me gustaba". Sobre sus labios ha declarado que: "No creo que tenga unos labios exagerados. Para gustos los colores y a la que le tienen que gustar es a mí. Tenía complejo de tener poco labio y me pinché tres veces con un relleno semipermanente, aunque una de ellas lo hice para quitarme".

Con retoques o sin ellos, Marta está estupenda. De hecho, tras pasar unos días junto a Kiko Matamoros, que tuvo que ser intervenido de varios tumores, la joven ha puesto rumbo a Melilla para participar en el certamen de Miss World Spain representando a Jaén.

