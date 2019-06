11 jun 2019

No es la primera vez que acude a realizarse un retoque estético, de hecho, ya vimos cómo Kiko Matamoros daba la cara por ella y la defendía delante de sus compañeros de 'Sálvame'. Reconocía lo que se había hecho, pero no estaba dispuesto a que se hablara de que había zonas de su parte, que no habían visto el bisturí o el bótox, que habían sido modificadas.

Ahora, Marta López Álamo ha acudido de nuevo a un centro de medicina estética para dar repaso a una de esas zonas que ya habían sido modificadas gracias a las manos de los expertos. A su lado, para darle tranquilidad y porque también le gusta este tipo de tratamientos, Kiko.

Las imágenes de la pareja entrando en ese centro vienen a desmentir los rumores de la pasada semana sobre que vivían su primera crisis como consecuencia de unas fotos de ella ligera de ropa que habían circulado por las redes sociales hace mucho tiempo. Las mismas que, según el hijo de Matamoros, Diego, ya le habían llegado a él. Insinuaba, incluso, que antes de ir a por su padre, Marta había intentando algo con él.

Sea como fuere, parece que los únicos problemas que tiene ahora el colaborador de Telecinco son los que libra con Hacienda y esos de salud que parecen estarle dejando ciego poco a poco. ¿Suficiente? Sí. Por eso, mejor que no padezca también de amores ahora que se le ve feliz junto a esta joven 'influencer' con la que ha sustituido en su corazón a Cristina Pujol.

