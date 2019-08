12 ago 2019 Kamila Barca

Los colaboradores de 'Viva la vida' viven muchos momentos de tensión, pero este entre Ylenia Padilla y José Antonio Avilés, ha sido uno de los más dolorosos. Se han enfrentado en directo, se han insultado y han tocado un tema demasiado sensible: el bullying.

Mientras tenían de invitada a Mahi de 'Supervivientes 2019', todos querían hablar con ella pero deberían respetar sus turnos. Primero fue José Antonio el que interrumpió a Ylenia que se encontraba con el salto de una de las más polémicas de Telecinco: "José Antonio, cariño, estaba hablando. ¿Sabes oír? Se ve que no escuchar cuando tus compañeros están acabando de intervenir –mientras él le contestaba: "Escucho perfectamente" ella insistía- Demuéstralo".

Ha dicho que soy una operada y una acomplejada" Ylenia

Pero minutos más tardes el escenario era a la inversa. José Antonio hablaba con Mahi e Ylenia aprovechaba para levantarse en medio del plató y defender a Chelo García Cortés. "¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?", le decía José Antonio y ella gritando también desde el medio del plató le contestada: "Un abismo de diferencia. Hasta luego, José Antonio, toma el fresco a ver si así eres un poco más educada", pues el colaborador se iba de plató.

Pero de repente, los asientos vacíos no eran los esperados: "Ylenia ha tenido que abandonar el plató y espero que, pronto, Ylenia vuelva", sentenciaba Sandra Barneda mientras Ylenia volvía al plató y explotaba contra José Antonio:

"Yo en ningún momento le he insultado. El que me ha dicho que soy una operada y una acomplejada es él. Osea que el bullying de qué. Que no se haga la víctima y la gente diga que le hacemos bullying a este chaval porque es insoportable. Yo con tu físico no me he metido y puedo hacerlo y tengo cosas de sobra. Con lo cual no viene a cuento. Pide perdón por lo que has dicho".

Que no se haga la víctima y la gente diga que hacemos bullying" Ylenia

Y lo intentó diciendo: "Hay días que vengo con una sintonía que a lo mejor a ti te ha dolido. Y si te ha dolido te pido disculpas", pero Yelnia no creía que fuese sincero. "Contigo creo que tengo una relación buena", insistía él, pero ella seguía tajante y en el modo Ylenia 100%: "Pues no me llames más, no quiero tener relación contigo. Cada uno a su trabajo, cuando yo hable tú no me interrumpes y cuando tú hables yo no te interrumpo".

"Que de la apariencia de que nosotros a este chico le estamos haciendo bullying", decía ella llorando y explicando que eso era lo que más le dolía pero José Antonio con toda su despampanante indiferencia contestaba: "Sabes que a mí que la gente en casa diga que a mí me hacen bullying, me lo paso por ahí. Porque es mentira".

