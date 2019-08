12 ago 2019 Kamila Barca

El físico de las Kardashian siempre tiene la lupa puesta sobre todas y cada una de sus curvas y sus estilizados rasgos. Después de las declaraciones de Khloé Kardashian sobre si se haría o no una operación de nariz, esta foto ha levantado las sospechas sobre si se la ha hecho o si sigue siendo una sofisticada técnica de contouring del clan Kardashian

Por mucho que con el posado de India Martínez y sus hermanas pensemos que tenemos otro clan Kardashian en España, lo cierto es que es muy difícil igualarles en cualquier cosa que hagan. Kylie Jenner está a punto de casarse (si no lo ha hecho ya), tiene una hija, una empresa y acaba de cumplir 22 años. Es tan normal como que Khloé, la irresistible hermana más alta del clan haya perdonado infidelidad tras infidelidad al padre de su hija y aun no quede claro si ha pasado no página.

Una de mis cosas favoritas es definir la nariz" Khloé Kardashian

El caso es que, si su vida amorosa no es clara, su aspecto físico tampoco. Las rutinas de ejercicio son duras pero también las rutinas de maquillaje. En un clip para una entrevista Kholé confesaba que eraba cansada del contouring diario: "Creo que un día tendré una (cirugía) porque pienso acerca de ello todos los días. Pero me asusta, así que por ahora todo es acerca del contouring". ¿Ha llegado ese momento? Y es que ves estas fotos y dices, ¿Khloé, eres tú?

"Una de mis cosas favoritas es definir la nariz, pero esto me estresa un poco porque en persona y cómo las cámaras reflejan la luz, todo luce muy diferente. Así que algunas veces defino mi nariz y en la vida real pienso que luzco muy bien, y después en fotos me veo muy loca", insistía la empresaria que ahora nos tiene en ascuas hasta que, si es que lo hace, confirme su rinoplastia.

