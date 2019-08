13 ago 2019

El altercado de Kiko Jiménez y Sofía Suescun está dando lugar a que salgan a la palestra a hablar rostros nuevos. Y no nos referimos solo a algunos agentes de policía que, tras su anonimato, han querido dar su versión de lo que pasó, tanto en ese restaurante donde hay varias versiones de lo que sucedió, como de ese episodio a las puertas de entrada del Festival Starlite.

El padre del ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' también ha aparecido en escena y hablado por primera vez en televisión. Ha sido 'Sálvame' quién ha conseguido esas primeras declaraciones de este hombre del que Kiko siempre ha dicho no querer saber nada. De hecho, desde que le conocemos ha asegurado que sus abuelos, junto a su madre, son los que han suplido esa figura paterna, que él no tiene padre.

Fernando Martínez ha querido dar su versión de cómo sucedió todo. Porque, según él, no les abandono, sino que fue la madre de Kiko quien le dejó solo a él y le impidió ver al niño. "Después de casarnos, se marchó y me dejó. Cuando fui al piso ya no estaba. Ella se fue embarazada. Se llevó todas las pertenencias que había en el piso. Lo dejó vacío", explicaba en una conversación telefónica con una redactora del programa.

Dice que hará como nueve años que no se ven y apunta claramente a una dirección cuando habla de quién tiene la culpa: "Nunca me lo han dejado ver porque los abuelos y ella son de una manera muy especial. Le malmeten contra mí y no quiere saber nada de mí".

"Quiero saber de él, que me hable, que me dio una explicación. Quiero tener relación con mi hijo, que me diga y que me explique por qué dice que no quiere saber nada de mí, por qué va diciendo por ahí que no tiene padre. Yo lo quería saber es por qué ha cogido este camino tan distante", le lanza a modo de mensaje conciliador, dejando ver la dura infancia que ha tenido un joven que, ahora, se encuentra en una situación más que complicada y a la espera de sentencia judicial.

