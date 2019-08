13 ago 2019 Kamila Barca

Mientras se resuelve el dichoso altercado que tuvieron Sofía Suescun y Kiko Jiménez con la policía en Marbella, la pareja sigue disfrutando de los idílicos inicios de su relación. Y, aunque estén a punto de irse de viaje para escapar de la polémica, horas antes del altercado estaban en la playa enseñándolo todo.

Después de que viésemos las fotos más calientes de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, esta vuelve a dejar el listón bastante alto. No es el típico topless posado que solemos ver en Instagram, pues como dice 'Sálvame', "ha dejado sus pamplonicas al aire" y lo enseña todo.

La pareja disfrutaba de unas dulcísimas vacaciones en Marbella, en la playa, con una tabla de surf para no hacer nada. Cuando de repente todas las cosas empezaron a torcerse. Se fueron de fiesta y quisieron cambiar al festival Starlite pero la detención de la policía antes que de fiesta acabó con Kiko Jiménez en el calabozo.

Siguen saliendo nuevos detalles del altercado. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién las peores formas? El caso es que ellos aclaman una injusticia y la policía asegura que estaba haciendo su trabajo. El problema es que Kiko les grabó mientras metían a Sofía Suescun en el coche patrulla, Sofía no llevaba identificación y se dieron a la fuga cuando no les dejaron pasar al festival por restricciones de tráfico.

Pero eso no es problema para ellos al parecer, además, Maite Galdeano ha hablado y asegura que "En los juzgados se dictamina la vedad y no un show". Es decir, confían en que las cosas se aclaren y poder seguir haciendo topless sin un juicio u otro altercado policial. No vuelven a encararse con la "mierda de policía" (como le llamaron ellos a los policías en Marbella) en su vida.

