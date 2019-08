13 ago 2019

Compartir en google plus

No es la primera famosa a la que le pasa. De hecho, están empezando a proliferar los casos en los que una marca coge la imagen y se inventa unas declaraciones de un rostro conocido para promocionar un producto. La última a la que le ha pasado es Meghan Markle.

Es 'The Mirror' quien sostiene que la duquesa de Sussex está muy enfadada porque una marca de productos adelgazantes la ha utilizado con fines comerciales. La misma muestra una imagen de Meghan durante el embarazo y otra de después para demostrar la efectividad que tienen sus pastillas.

Eso no es todo, porque ponen en su boca unas declaraciones sobre sus efectos milagrosos que ella nunca pronunció: "Toda mi vida he estado muy entregada a vigilar mi peso a consecuencia de la presión de Hollywood para mantenerte joven y estar en forma. Los últimos diez años he viajado por todo el mundo buscando ingredientes orgánicos y productos para perder peso".

El malestar es tal, que la mujer del príncipe Enrique de Inglaterra se estaría planteando emprender una batalla legal contra la marca por usar estas malas artes con el objetivo de ganar un puñado más de euros.

Más noticias sobre Meghan Markle...

- Por qué es importante todo lo que hace Meghan Markle para normalizar su figura posparto

- El comentario machista de Kevin Costner sobre Meghan Markle que ha incendiado la red

- Los mejores looks de Meghan Markle después del nacimiento de baby Sussex