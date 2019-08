14 ago 2019

No está siendo su año. De eso no hay duda. No necesitamos que llegue diciembre para hacer balance y decir que el 2019 está pasando como un tsunami por la vida de Sara Carbonero e Iker Casillas. Primero, él sufrió un infarto. Un par de semanas más tarde, ella anunciaba que padecía cáncer.

Y ni siquiera en vacaciones parecen poder estar en paz. Un incendio ha estado a punto de entrar en el término municipal de Navalacruz, el pueblo abulense del portero y donde pasan habitualmente unos días durante sus vacaciones. Como ahora.

"Imagen que no gusta ver. Algo malo está pasando cerca", se puede leer al lado de la última foto que ha colgado Iker en su cuenta de Instagram y en la que aparece uno de los hidroaviones que está trabajando en las tareas de extinción del fuego, que está arrasando la zona.

Muy poco antes de que se diera la alarma del incendio, Sara había colgado una imagen de su hijo mayor, Martín, paseando al borde de una piscina natural en la misma localidad. Una foto de completa normalidad, como veranos anteriores, que no hacía presagiar la desgracia que estaba a punto de suceder.

Un nuevo susto para la pareja, que tan solo pretendía estar en paz y en calma para reponerse de las heridas psicológicas que les ha dejado la salud recientemente.

