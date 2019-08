14 ago 2019

Compartir en google plus

¿Qué le pasa a Miriam Sánchez? Difícil de saber en profundidad, pero lo cierto es que, tras esa reaparición con un evidente aumento de peso que ha atajado a golpe de bisturí -aquí la comparativa del antes y el después-, ha sorprendido que haya recurrido a Twitter para vender su coche.

La que fuera actriz porno bajo el nombre de Lucía Lapiedra y ex de Pipi Estrada, ha colgado un anuncio en su perfil para ver si alguno de sus seguidores se anima y le compra el vehículo. Pero eso no es todo, porque parece estar dispuesta a satisfacer a esa legión de seguidores con autógrafos. Lo mezcla todo en el mismo mensaje.

"Para mis fans, vendo mi coche en estupendo estado. Grandes momentos vividos con él. También firmaré cualquier revista, DVD y por supuesto foto conmigo. Eso sí, seriedad, contrato, y demás. Precio asequible si lees las prestaciones. vean fotos", se puede leer en el tuit.

Para mis fans, vendo mi coche en estupendo estado. Grandes momentos vividos con él. Tb firmare cualquier revista,dvd y por supuesto foto conmigo. Eso si seriedad, contrato, y demás . Precio asequible si lees las prestaciones. vean fotos #ventas#boogiepic.twitter.com/HQZmR7m2jZ — Miriam Sanchez (@miriamsancam82) August 8, 2019

¿Necesita 'cash' Miriam? No lo sabemos, pero lo cierto es que no es la primera vez que hace algo similar. En 2007, tras quitarse unas prótesis mamarias de silicona con las que no estaba contenta, también las ofreció a su público al precio de 500 euros cada una.

Alejada de los focos, parece estar pasando un momento complicado. Un bache. Una etapa en la que trata de buscarse la vida como pueda sin recurrir a esa televisión que, como ya advirtieron hace unos días desde su entorno, le causaba una tremenda presión y estrés.

Más sobre cambios de peso de los famosos...

- El sorprendente cambio físico de Carmen Borrego: ha perdido 9 kilos y tres tallas

- El gran cambio físico de Alberto Isla

- La espectacular pérdida de peso de Elettra Lamborghini