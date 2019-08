14 ago 2019 sara corral

Raquel Mosquera abrió las puertas de su casa a 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' donde recibió a Aless Gibaja, Rosa López, Laura Matamoros y Francisco. La anfitriona de la noche preparó una suculenta cena que no pasó desapercibida, pero sin ninguna duda quien destacó fue Rosa López por su sinceridad y espontaneidad.

Entre risas y buen rollo, la cantante ha asegurado que "lleva mucho tiempo relajada" y que quiere buscar a un hombre. "¿Tiene hermanos Isi?", preguntaba interesada refiriéndose al marido de Raquel. A lo que Francisco le contestó: "No te preocupes cariño, ahora se lo preguntamos cuando vuelva".

"Yo necesito que haya contacto físico y que se empotre contra la pared", decía Rosa, a lo que Raquel la contestó: "Si salimos juntas por ahí, te prometo que alguno cae".

La única que pareció desentonar un poco más en la cena fue Laura Matamoros, que no parecía pillar el punto a Rosa. "¿Pero por qué viene esto? Perdóname, que me he perdido totalmente", decía cada vez que Rosa cambiaba de conversación repentinamente.

Lo que está claro es que esta edición dará mucho de lo que hablar, así que estaremos muy atentos.

