María Patiño nos ha dejado con la boca abierta a todos casándose por sorpresa en Sri Lanka en un viaje paradisiaco que ha hecho con su pareja, Ricardo, con quien lleva desde hace 13 años. Aunque la información que ha querido compartir hasta ahora ha sido muy escueta, María ya ha dejado claro que "estaban emocionadísimos".

La boda la han celebrado en Sri Lanka, pero este no era el sitio ideado por María para darse el sí quiero con Ricardo. "María se iba a casar en Venezuela, en su sitio predilecto que son los Roques en Venezuela pero las cosas no están muy bien en el país de Ricardo. Están felices, pletóricos…", cuenta Pepe del Real que ha podido hablar con la periodista.

Y es que María y Ricardo tienen una romántica historia de amor que han conseguido llevar con éxito detrás de las cámaras: "Se conocieron cuando estábamos trabajando en 'Dónde estás corazón' y fue una persona que ayudó a María muchísimo a centrarse. La entiende perfectamente, la sabe llevar como nadie y es un tío de los pies a la cabeza. A María Ricardo le ha venido muy bien y a Ricardo le ha venido muy bien a María. ¡Viva el amor!", seguía contando el colaborador.

Y aclara que aunque no era el sitio pensado de sus sueños para casarse: "Se han ido a un destino que tiene mucho significado para ellos. Ricardo es un amante del sur. Se han ido a Sri Lanka a una parte del país en el que la costa favorece el deporte, se lo están pasando teta y queremos verla muy pronto".

Ya María nos había derretido hablando de Ricardo en 'Sálvame' y vale recuperar estas palabras para conocer cómo está ahora mismo y cómo han llevado una relación de 13 años hasta llegar al altar: "Tengo miedo a la estabilidad y a la rutina y fui a ver con él una vez 'Sexo en Nueva York'. Vi a Sarah Jessica Parker que se compró la tele y la puso en el dormitorio, a ella le entraron los nervios de "empieza el mundo pijama". Entonces yo dije: "eso como me pase a mí me muero". Entonces yo, que soy muy coñazo, todos los días un ramo de flores, te quiero a primera hora de la mañana… Necesito algo. Yo por las mañanas me levanto todos los días y le digo: "Buenos días, Ricardo. Te quiero"".

