18 ago 2019 Kamila Barca

María Patiño ha dado el "sí, quiero" a su amor de toda la vida. Nada más y nada menos que 13 años después María y Ricardo se han casado en Sri Lanka por sorpresa casi para ellos. Resulta que la presentadora sabía que pasaría en el viaje, y sólo era secreto para la prensa pero no conocía siquiera el día ni cómo iba a ser su boda.

"Un sueño que es verdad que siempre lo tuve en mi cabeza desde que era una niña. Y nunca imaginé que prácticamente estaba como pintado. La escena que yo colgué en Instagram, esa escena parecía una postal. Cuando la estás viviendo te entra como un poco de nervios y vértigo y piensas "Jolín qué afortunada soy". Tenía clarísimo que necesitaba el mar a mi lado y tenía clarísimo que quería hacerlo de esa manera y surgió y me dejé llevar y nada más llegar aquí lo primero que me dijeron fue: "Déjate llevar y deja que todo fluya". Y todo fluyó”, comentaba contando sobre ese maravilloso momento en el que la misma que tenía miedo al compromiso y la estabilidad se unía en matrimonio con el amor de su vida.

"Yo no tomé decisiones de ningún tipo –insiste- ni organicé absolutamente nada. Solamente quería estar al lado de la persona que quería y lo conseguimos los dos. ¿Cómo voy a estar? Feliz. (…) Tuve la suerte se llegar aquí y conocer a gente maravillosa que me miraron a los ojos y dieron en el clavo de lo que yo quería y cómo lo quería. Es más, no estaba ni previsto que fuese el día 15, se decidió el día antes. Yo soy así. Fue cogiendo forma una semana antes por el traje pero todo lo demás no estaba nada planificado. Nunca me imaginé que Sri Lanka iba a ser tan sumamente especial", explica de cómo fue exactamente que sucedió todo. Prácticamente también fue una sorpresa para ellos que se dejaron llevar completamente como en su relación.

Y, aunque María tenía la ausencia de las personas más importantes en su vida así fue como lo vivió: "Tuve la suerte de que al no tener a mis padres aquí sí que estaban. Al final la ausencia de los seres queridos se suple porque te los puedes llevar a cualquier lugar del mundo y eso es algo que yo tengo". ¡Enhorabuena, María!

