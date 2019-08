20 ago 2019

Ya hizo una pequeña incursión en el mundo editorial, en los años 90, cuando publicó un libro de autoayuda. Ahora, Leticia Sabater ha querido dar un paso más en su carrera como escritora y se ha lanzado a ofrecer en el mercado una novela de ficción. Como lo leen -la noticia, que la novela está por ver si consigue ser superventas o se queda en anécdota-.

La actriz, presentadora, cantante... ha escrito una novela de ficción, según informa Fórmula TV. Una obra en la que la historia se desarrolla en Nueva York y la protagonista es una superheroína. A pesar del tono de la misma, aseguran que habría ciertas pinceladas autobiográficas de una vida como la suya a la que no le falta de nada.

"Se trata de una historia maravillosa donde todo el mundo acabará enamorado de la protagonista al leerla. Hace algunos años, lo mandé a cuatro editoriales y me dijeron que era muy arriesgado. Lo he tenido guardado un tiempo pero, como soy valiente, lo he seguido intentando. Ahora ya tengo editorial y su publicación es una realidad", explica Leticia, que la escribió cuando estaba pasando un mal momento personal.

El libro saldrá a la venta, tanto en tiendas físicas como en digitales, antes de que acabe el mes de septiembre. Lo que no ha confirmado es si los rumores sobre su posible participación en la séptima edición de 'GH VIP' son ciertos o tan solo es una más de esas quinielas que salen a la luz cada vez que hay un 'reality' en el horizonte.

Por el momento, Leticia es escritora, pero presunta futura habitante de la casa más famosas de Guadalix de la Sierra.

