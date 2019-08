20 ago 2019

Se gritaron e incluso hubo insultos. A finales de la pasada semana, Kiko Matamoros, recién operado de un tumor en la vejiga, acudía a 'Sálvame' y tenía una fuerte discusión con Laura Fa, que sostenía que este ya sabía que su tumor era benigno y que tan solo era uno, y no varios como había comentado en su entrevista con 'Lecturas'.

Se engancharon y, una vez acabado el programa, en su Instagram, Kiko avisaba que denunciaría a su compañera por los comentarios vertidos y por hacer lo que él considera "terrorismo informativo". Es más, emplazaba a su programa a que su médico pudiera acudir de nuevo a plató a explicar su intervención y las pruebas previas.

Ahora, Matamoros da un paso más y lanza un auténtico ultimátum al espacio de Telecinco: o Laura o él. Así de claro. Fue ayer cuando entró por teléfono en el programa desde Málaga. "Ha faltado al respeto y ha puesto en cuestión la profesionalidad de un equipo médico intachable que se dedica a salvar vidas y no a joderle a la gente como se dedica ella", explicaba en su intervención.

"Ha sido de un atrevimiento vomitivo y yo lo que quiero no son opiniones subjetivas de compañeros ni de nadie, quiero opiniones profesionales que esta señora ha mentido desde el minuto uno, lanzando a la audiencia mensajes falsos y por tanto difamatorios", continuaba el colaborador, que añadía: "Ha faltado absolutamente a todo con tal de ser el foco e ir más días a trabajar al programa con un tema muy delicado como para jugar a eso. No tengo ganas de montar más circos, no tengo ganas de nada, lo único que quiero es que se escuche la opinión de los médicos, que son las que lo tienen que dar, y no la de esta señora".

Yo no voy a compartir programa con esta señora"

"Que diga lo que dice un oncólogo, que diga el nombre y el número de colegiado porque ese oncólogo no puede existir. De verdad que es una aberración lo que ha hecho esta señora, es una aberración de tal tamaño... Y el problema es que se le dé voz así, capaz de lanzar al aire mensajes como los que ha mandado, que pueden confundir a gente que puede estar en una situación crítica", advertía del riesgo de las palabras de su compañera.

Y era entonces cuando lanzaba ese órdago: "Voy a decir una cosa. Yo no voy a compartir programa con esta señora, ni plató, ni programa. Si esta señora va a trabajar en el mismo trabajo que yo, yo no voy a trabajar en ese espacio".

