21 ago 2019 sara corral

La situación entre Chabelita y su familia es cada vez más dura y difícil. Sobre todo con su hermano, Kiko Rivera, de quien se siente cuestionada y atacada constantemente. Ayer por la mañana, en 'El programa del verano', la hija de Isabel Pantoja desató su dolor y contó todo lo que no había dicho nunca. Declaraciones que sin lugar a duda, no han conseguido pasar desapercibidas.

La íntima relación que el DJ ha entablado con el que fuera novio de su hermana, Omar Montes, ha sido la gota que ha colmado el vaso de su relación. "Mi hermano me envió un mensaje el día antes para preguntarme si me importaba que Omar fuera. Yo le dije que si él iba, yo no iba a ir", comenzó contando la exsuperviviente.

Finalmente, Isa P acudió al cumpleaños, pero por una sencilla razón. "Yo pensé en mi madre, sinceramente. Me quedé a comer y ya está. Cierto es que Omar no me provocó en ningún momento, pero vi todo esto como una provocación por parte de mi hermano. No culpo a Omar, a él lo invitaron y fue", contaba.

Isa P se siente más arropada que nunca gracias a su novio Asraf con quien pasa la mayor parte del tiempo. Es por ello, que ha decidido hacer una declaración final, que sin ninguna duda, marcará un antes y un después. "Estoy acostumbrada a estar sola, ya que hace cinco años pasé por una situación horrible. Estaba embarazada, no me hablaba con nadie de mi familia y no tenía dinero ni para comprar pañales. Ahora las cosas han cambiado y puedo comprar decenas", sentenció.

