21 ago 2019 sara corral

Esta edición de 'Ven a Cenar Conmigo: Gourmet Edition' está dando muchísimo de lo que hablar, sobre todo, con una de las concursantes, Rosa López, y es que la granadina no tiene pelos en la lengua. Ya en el episodio pasado sorprendió al resto de sus compañeros con su alegría, espontaneidad y poco filtro. Pero esta vez ha ido aún más allá, y es que ha hablado acerca de su vida sentimental y sexual.

"Me he enamorado locamente, y solamente una vez. Si no hay amor ni te cuidan, ni cuidas", comenzó diciendo la exconcursante de 'Operación Triunfo', a lo que apuntó: "Soy muy fiera en la cama, pero no me acuerdo de la última vez que lo hice". Algo que dejó atónitos a sus compañeros, quienes no podían creerse lo que estaban escuchando.

Rosa no dudo en contar más sobre su vida personal. "Perdí la virginidad a los 21, eso ya todo el mundo lo sabe", dijo la cantante, a lo que añadió: "Pero me gustaría algo más, me gustaría agarrarme a algo más que una parte baja".

Lo que tampoco dudó en contar, fue uno de los secretos más ocultos de la estancia en la academia de 'Operación Triunfo', y es que la ganadora del concurso contó, que una noche bajo a los baños a hacer "pis" y allí se encontró a Bustamante. "Me vio el potorrín,y en aquella época yo no sabía lo que era una depilación", sentenció.

