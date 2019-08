21 ago 2019 Kamila Barca

Gloria Camila no va a poder desconectar de la relación con Kiko Jiménez si no para de recordarle. Eso sí, indudablemente él está con Sofía Suescun viviendo una historia de amor de ensueño, y nadie puede negarlo. Aunque también tienen pesadillas con la policía, Kiko y Sofía parece que han vuelto para quedarse. Mientras, su ex, Gloria Camila, disfruta de muuucho tiempo sola (o no).

La parejita del año en Telecinco, Kiko Jiménez y Sofía Suescun, acaban de pasar unos idílicos días en Maldivas. Por si fuese poco, días antes de irse a Maldivas también estuvieron en Ibiza y en Marbella donde tuvieron un altercado con la policía. A día de hoy, se sigue juzgando. Ya ha empezado a comentarse el parte de lesiones de Kiko y se está a la espera de que se resuelva desde el juzgado de lo penal de Málaga, a donde ha llegado el vídeo que grabó Kiko Jiménez del forcejeo con Sofía Suescun.

Pero todo eso da igual porque ellos acaban de volver de viaje y ya tienen ganas de volver a irse. Y no, no están huyendo de nada. Resulta que para demostrarnos su amor se han encargado de plasmarlo todo en las redes sociales pero lo que ha llamado la atención fue el comentario de Kiko Jiménez, un zasca que Gloria Camila, que está tan tranquila en una playa solitaria, no se esperaba.

Sofía Suescun compartía una foto con su nuevo gran amor y escribía: "Gracias por hacer de un viaje un sueño". Todo muy romántico hasta que Kiko comentó la foto y se le desencajó la cara a alguno de sus seguidores: "Por muchos más, eres la compañera perfecta". Un golpe bajo que con una ruptura tan reciente puede que le haya dolido bastante a Gloria.

Más noticias sobre Kiko Jiménez

- El parte de lesiones de Kiko Jiménez del altercado en Marbella

- El topless de Sofía Suescun por el que podría ser detenida

- La provocadora foto de Gloria Camila en bikini