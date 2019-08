22 ago 2019 sara corral

Compartir en google plus

Raquel Mosquera no deja de sorprender a sus compañeros, y es que esta edición de 'Ven a Cenar Conmigo: Gourmet Edition', está dando mucho de lo que hablar. Rosa López, Aless Gibaja, Laura Mataromos y Francisco, parecen no dejar nunca de sorprenderse con la exsuperviviente.

La anfitriona de la noche fue Rosa López, que como ya había contado, lleva años siendo vegana, por lo que preparó una cena de lo más especial. El menú convenció a la mayoría de los comensales, menos a Laura Matamoros, que como era de esperar, no era de su agrado. Sin embargo, la que más disfrutó de la cena fue Raquel Mosquera, que como si que era previsible, nos regaló uno de los momentos de la noche.

"Pues a mí me ha gustado mucho, me voy a volver 'vagana'", decía la peluquera mientras sus compañeros no podían evitar reírse a carcajada limpia."¿Vagana o pagana?", decía Rosa entre risas, a lo que Aless contestaba: "Vagana de vaga".

Sin ninguna duda, esta edición tiene uno de los grupos más divertidos y naturales de la historia del programa. Aún nos quedan un par de episodios para disfrutar de ellos, y es evidente que nos seguirán dando grandes momentos como este.

Más sobre 'Ven a cenar conmigo'...

- Rosa López se sincera sobre su vida sexual y amorosa

- Rosa López y Raquel Mosquera, ¿podrían ser familia?

- Rosa Benito gana 'Ven a cenar conmigo gourmet edition'