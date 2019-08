23 ago 2019

De espaldas, ladeada y mirando retadora a cámara con media cara tapada por su melena. Se nota que Lucía Rivera se dedica a eso del mundo de la moda y que ha tenido un buen espejo en casa en el que mirarse como lo es su madre, Blanca Romero. Aunque quizás, lo que hace a la foto digna de mención es lo espectacular que está en bikini -como también lo está Ana Rosa Quintana-.

No estamos en disposición de afirmar que no haya aplicado algún filtro para variar la luz o la intensidad de los colores, pero sí que, con esta imagen, ha provocado un auténtico tsunami en las redes sociales capaz de, con su sacudida, vaciar la piscina en la que está metida mientras posa.

"Sígueme y te sigo maaami", son las palabras que escribe al lado de la instantánea que, como ella misma indica en la publicación, fue tomada en el Hotel Rey Juan Carlos de Barcelona. Sin duda, un buen destino para pasar unos días de verano. O para estar junto a su chico, Marc Márquez.

Por supuesto, los comentarios de los usuarios que se han pasado por allí son de lo más positivos. No podía ser de otra manera. O sí, porque no sería la primera vez que tiene que hacer frente a las críticas de los 'haters' y salir en defensa no solo de ella o de su relación, sino, incluso, de su familia.

