23 ago 2019 sara corral

Compartir en google plus

Raquel Mosquera vuelve a llenar las pantallas con su participación en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', y como era de esperar, ha vuelto para regalarnos algunos de sus mejores momentos. Tras su paso al "vaganismo", una nueva vertiente creada por ella misma del veganismo, ha querido lucir de manera espectacular en este posado en bikini al natural y sin Photoshop.

"Aquí.... luciendo Palmito.¡ Sin filtros y sin complejos! Dedicado sobretodo a las personas que me quieren, y también a las que solo ven en el físico a las personas. Y no su corazón o sentido del humor. Cuando el estar gorda o delgada es algo pasajero, lo otro no. Muchos besitos y que paséis un bonito día", escribía Raquel.

La publicación, que ya cuenta con más de 71.000 'likes' se ha llenado de bonitos mensajes para la exsuperviviente. "Ya me gustaría tener tu estilo saltando a la piscina", "Eres única", "Me encanta tu sentido del humor" o "Bonita reflexión en una persona de calidad", eran algunos de los mensajes que podían leerse.

Todavía nos quedan un par de episodios de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' para poder seguir disfrutando de Raquel y de su gran sentido del humor. Esperamos con ganas la semana que viene.

Más sobre 'Ven a cenar conmigo'...

- Rosa López se sincera sobre su vida sexual y amorosa

- Rosa López y Raquel Mosquera, ¿podrían ser familia?

- Rosa Benito gana 'Ven a cenar conmigo gourmet edition