23 ago 2019 Kamila Barca

Desde hace unos meses 'Sálvame' se desmorona, parece como si fuese a renovarse toda la plantilla y la agenda de todos los colaboradores. Los más vips se van del programa y hasta rompen sus vínculos con los compañeros de antaño. En este caso ha sido Mila Ximénez la que ha sentenciado su relación con Terelu Campospor hablar de su madre y del trabajo nocturno de su hija, Alejandra Rubio.

Sé que la relación con Terelu se ha roto" Mila Ximénez

Mientras aparecían en 'Sálvame' las llamadas y las declaraciones de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos, Kiko Hernández insistió en hacer hablar a Mila que quería pasar desapercibida. "Yo se lo he dicho a ella, y mis compañeras lo saben y no me importa decirlo, le mandé un audio súper respetuoso pero se lo dije: ni te conozco, ni te reconozco, ni sé lo que estás haciendo. Me parece que a ella se le ha ido esto de las manos completamente. Si es un pacto entre ellos no tienen que dar ninguna explicación. Si es un pacto Bigote lo que dice es "métase usted en sus cosas"", sentencia la colaboradora apenada por la situación.

"Lo que no se puede decir es tenemos un pacto cuando a mí me consta que Teresa se creyó el tema de Gema con Edmundo y de repente pone a su caballero a contar en una revista: "Yo nunca le he sido infiel a Teresita". Edmundo lo está viendo como un negocio", sigue contando para terminar estallando por el tema de Alejandra Rubio también. Y es que vista que su relación con Terelu ha llegado a su fin, Mila no se corta:

"Yo ahora sé que la relación con Terelu se ha roto. Me cuesta y lo he intentado defender. Yo me imagino que sí, que ella tendrá que defender a los suyos y me parece lo más razonable y me da pena y por eso no quería hablar hoy. Tú puedes trabajar en la noche, en el día, en el mediodía, de gogo y de lo que quieras. Lo que no puedes es, desde un atril, decir que no irías a 'Supervivientes' o 'GH' porque quieres ser actriz. No, Alejandra, no", insitía Mila reconociendo que había hablado con Alejandra en más de una ocasión:

"Yo se lo digo: cuando veo tus vídeos entiendo que tienes que cuidar la dicción, controlar las frases, porque en este medio los que suben son los que saben hacerlo, el resto se quedan en el camino". Mientras, Terelu insistía que Alejandra jamás entraría en este mundo.

