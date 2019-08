23 ago 2019

Han pasado 30 años desde que los actores 'Los vigilantes de la playa' pasearan sus esculturales cuerpos en traje de baño. Tres décadas después, 'The New York Times' ha realizado un reportaje sobre ese bañador rojo que se ha convertido en todo un icono veraniego y hablado con alguna de las protagonistas de la serie sobre él.

Carmen Electra relata cómo ella lo enmarcó y lo tiene colgado de la pared de su casa. Y cómo, cada vez que recibe una visita, se paran delante de él para venerar una pieza que es historia de la televisión mundial. "Lo tengo enmarcado y cuando la gente viene a casa se emociona mucho. Simplemente tiene ese efecto en las personas. Era empoderante", son sus palabras.

Sin duda, el relato que más ha llamado la atención es el de Pamela Anderson. Lo primero, porque es capaz de seguir cabiendo en él 30 años después. Lo segundo, porque asegura que lo luce para causar un mayor impacto en las conquistas que lleva a su casa. "Me meto en la ducha con el bañador y luego salto sobre ellos totalmente mojada, donde quiera que se encuentren dentro de la casa", cuenta.

Pamela deja claro que puede que el mérito del atractivo del bañador no fuera solo de la prenda, sino que el hecho de que fueran ellas las que lo lucían, le daba un plus de valor que puede no haberse sopesado en su justa medida. Pueda parecer vanidad o no de Anderson, no le falta razón.

Además, como anécdota descubre el tamaño que tiene esa pieza: "Algunas personas me traen bañadores para que les firme autógrafos y son siempre unos bañadores grandes y yo les digo: 'Escuchadme, mi bañador era diminuto. Simplemente se estiraba y se ajustaba al cuerpo'".

