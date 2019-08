24 ago 2019

El pasado 7 de agosto, Chelo García Cortéssufrió una fuerte caída a la entrada del plató de 'Sálvame' por la que tuvieron que darle 28 puntos de sutura. Se hizo un corte muy profundo en la pierna de unos diez centímetros. Algunos compañeros del programa incluso aseguraron que se le llegaba a ver el hueso.

Pero lo peor llegó después. La colaboradora tuvo que ser operada de urgencia al complicarse la herida y por la que se le podría llegar necrosar la pierna. La mañana de este sábado ha recibido el alta médica y ya hemos podido ver las primera imágenes y sus posteriores declaraciones.

Chelo García Cortés a su salida del hospital tras la operación. pinit gtres

"He pasado muy mala noche, no he dormido nada", aseguraba a sus compañeros de 'Socialité'. "Me han quitado más piel de la que se esperaba a través de un tratamiento de vaciado. Ha sido duro pero he eliminado muy bien la anestesia", explicaba.

La periodista ha agradecido todo el apoyo que está recibiendo por parte de sus compañeros y ha confesado que incluso María Patiño fue a visitarla. Además, ha recibido los mensajes de Gema López, Mila Ximénez e Isabel Pantoja, que han mostrado interés por su estado de salud.

