25 ago 2019

Parece que de poco ha servido que Terelu Campos abandonara en primavera su trabajo como colaboradora en 'Sálvame' por los continuos problemas que terminaban repercutiendo en su familia. Incluso en la relación de Edmundo con su madre y las posibles infidelidades.

La menor de las Campos sigue viéndose salpicada por los comentarios negativos que recibe continuamente. La última por la exclusiva que dio junto a su hija Alejandra Rubio. Unas críticas que le están costando las relaciones de amistad que ha mantenido desde hace más de 10 años con sus compañeros. La última en confirmarlo fue Mila Ximénez, que admitía que su relación con Terelu se había roto.

Esto no se lo haría ni a mi peor enemigo".

Así, la malagueña ha aprovechado su vuelta de vacaciones para contestar a todos sus ex compañeros en el plató de 'Viva la vida'. Y lo hacía de una forma muy sutil pero clara. "¿De verdad, compañeros, os he hecho algo tan tremendo como para recibir este pago? Esto no se lo haría ni a mi peor enemigo", comentaba muy dolida hacia los que no dejan de cuestionar su trabajo. Y añadía: "No entiendo qué se critica. Estoy en otro programa, y no estoy haciendo nada aquí que no haya hecho en Sálvame".

Siendo éstas las únicas palabras que se ha permitido lanzar, parece que ya ha elegido su estrategia: el silencio. "No tengo nada que contestarles. Cada cual que sea responsable de las palabras que dice", decía convencida Terelu. Unas palabras con las que Sandra Barneda no ha podido evitar recordarle que muchas de las personas que han hablado con sus amigas, a lo que la Campos contestaba: "¿Ah sí? Ya no lo sé", dejando muy clara su postura.

Su hermana Carmen Borrego ha estado en todo momento apoyándola y no ha dudado en aclarar que siempre mirará por su familia: "Mi madre, mi marido, mi hermana y mi sobrina son lo más importante para mí y digo lo mismo: ni mú".

