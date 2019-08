18 ago 2019 Kamila Barca

Terelu Campos está más a gusto consigo misma que nunca. Hace unas semanas hacía una de sus mejores portadas posando en bañador por primera vez desde hacía 30 años tras someterse a una doble mastectomía que, al parecer, ha sido un completo éxito esta vez después de recuperarse de su segunda intervención por cáncer de mama.

Esta vez su posado en la playa es totalmente iniciativa propia, no es en la portada de una revista o el robado de un fotógrafo sino en su perfil de Instagram. Después de dos tediosos años con sus operaciones y recuperaciones, además de las complicaciones que sufrió por su tipo de piel y las heridas y de todas las polémicas con 'Sálvame', vuelve a la playa y lo hace por todo lo alto.

Terelu Campos ha recuperado su vida después de decirle adiós al plató de 'Sálvame' en el que estuvo viviendo durante 9 años. Sí, viviendo porque en 9 años haces historia y una familia que, aunque te guste más o menos está ahí y tampoco la has elegido y tienes que aprender a convivir con ella. Aunque en el caso de Terelu sí que había parte de su familia de sangre: Carmen Borrego. Ahora sólo comentan la vida de la una y la otra en los distintos platós en los que hacen de colaboradoras, pero en su momento casi se fueron de la mano del programa que había recuperado a Las Campos.

El caso es que está feliz, y así lo registran sus queridísimas amigas y compañeras Belén Esteban y Paz Padilla que le comentan respectivamente en la maravillosa foto de Terelu en bañador en la playa: "Terelu como me alegro de verte feliz" y "¡Cuanto me alegro! Ya te tocaba ser feliz". Pues sí, disfruta de la vida y de lo maravillosa que estás por ti y por todo lo que has tenido que pasar.

