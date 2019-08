26 ago 2019 Kamila Barca

Justo cuando una de las noticias más importantes de su vida acapara las portadas de todas las revistas, vuelve a hacerse viral uno de sus episodios pasados más oscuros. Se hace viral un vídeo de Justin Bieber drogado en un coche que recupera sus peores momentos con la adicción.

Justin Bieber y Hailey Baldwin –que ya lleva el apellido de su esposo- van a casarse oficialmente delante de sus familiares. Ya se casaron por lo civil en secreto pero ahora va a ser más que sonada su boda religiosa. Justo en el momento en el que esta noticia sale a la luz, reaparece el vídeo de Justin Bieber drogado en un coche. Justin encontró la paz junto a Hailey, pero acaba de pasar los peores episodios de depresión y ansiedad de su vida. Avenidos probablemente por estos desfases de su pasado.

"Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no esto preocupado, sólo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara", confesaba en su perfil de Instagram a sus seguidores por lo desconcertante que era su imagen.

De hecho, estos episodios han marcado tanto la vida del cantante que su propio manager, Scooter Braun confesó que tenía miedo a perderle: "Pensé que él iba a morir. Pensaba que cualquier noche que fuera a dormirse, iba a tener tanta porquería en su cuerpo que no iba a despertar al día siguiente. Solía gritarme, él quería lanzar nueva música, quería salir de tour, pero si hubiera hecho eso, habría muerto. Por eso me rehusé a que lo hiciera". Ahora Justin Bieber intenta retomar su música y ser algún día el mejor padre del mundo pero sigue trabajando mucho sus problemas emocionales.

