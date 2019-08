25 ago 2019

Han pasado ya ocho meses desde que Chabelita anunciara vía Twitter su ruptura definitiva con Omar Montes. Y desde entonces han pasado muchas cosas. Ella ha rehecho su vida con Asraf Beno y él ha ganado 'Supervivientes 2019', se ha ganado la confianza de la "jefa" Isabel Pantoja, mantiene una amistad muy especial con Kiko Rivera y su relación con Nuria, su supuesta novia, va viento en popa.

Aparentemente, caminos separados que el cantante ha desmontado en el plató del 'Deluxe', donde ha asegurado que Chabelita estaría dispuesta a volver si él se lo pide. Al parecer, la hija de la tonadillera le habría llamado en varias ocasiones diciéndole lo mucho que le echa de menos y cuestionando la sexualidad de Asraf.

Sin embargo, Omar ha recalcado que ya no siente nada por ella y que prioriza la buena relación que mantiene con su madre y su hermano. El reguetonero también ha contado lo que sucedió cuando Isa fue a visitarle a la isla durante el concurso.

"En la isla me contó que me echaba mucho de menos y estuvimos mucho rato abrazados. Me prometió que me esperaría cuando yo volviera de Supervivientes y que dejaría a Asraf", concluye.

Pero la historia sigue. Y es que Omar también ha querido aclarar el reciente rifirrafe que tuvo con Chabelita en Cantora, ya que ella sabía perfectamente que acudiría por el cumpleaños de la Pantoja, a quien hizo llorar al regalarle un cuadro de ella junto a Paquirri y Kiko. Todo acompañado de unas cuantas pullitas en contra de su ex, como que para seguir haciendo tele se inventa muchos "chanchullos" o que tiene "una cara B". ¿Cómo terminará esta historia?

Y además...

- El zasca de Kiko Rivera a Chabelita Pantoja por Omar Montes

- El escándalo de Omar Montes meando en público

- Omar Montes, fiel defensor de Kiko Rivera tras las supuestas amenazas de muerte