27 ago 2019 sara corral

Dakota Tarraga, exconcursante de 'Supervivientes 2019', nos ha abierto las puertas de su casa con su canal 'Te digo yo a ti que si' de Mtmad. Pero en este cuarto episodio ha ido más allá y nos ha abierto las puertas de su corazón sincerándose con sus verdaderos sentimientos hacía Rubén, su exnovio.

"En el amor me ha ido bastante mal porque todos los hombres con los que me he cruzado son unos desgraciados", ha comenzado diciendo Dakota, a lo que ha añadido: "Este pieza (refiriéndose a Rubén, su ex) ni en pintura lo quiero ver. Es muy mala persona, me ha hecho mucho daño. Lo que me ha hecho, lo tiene que pagar".

Las palabras de Dakota eran más que claras y dejaban a sus seguidores muy impactados."Lo que más me interesa es mi perra, ¿por qué para que me regalas un perro si no tienes corazón?", le decía la joven a su ex mirando directamente a cámara.

"En el amor no me cierro ninguna puerta, porque quiero encontrar al amor de mi vida. Y ahora a disfrutar que no es poco", decía la exparticipante de 'Hermano Mayor'. Está claro que Dakota tiene su corazón abierto a nuevas posibilidades, y como también ha declarado, no descarta la posibilidad de convertirse en la nueva tronista de 'Mujeres Hombres y Viceversa'. Aunque todavía no se asegurado nada, esperamos que Dakota no rechace esta oportunidad.