28 ago 2019

Toda paciencia tiene un límite, y la de Kiko Hernández con Terelu Campos se ha acabado. Él fue el que sacó a la luz la venta de la casa de la colaboradora, y no le sentó bien. A Kiko tampoco le ha gustado que esta hable mal de sus excompañeros de 'Sálvame' en 'Viva la vida' y ayer no pudo callarse, porque el lunes no estuvo y no había podido manifestarse al respecto.

Las palabras de Terelu eran las siguientes: "Me cuesta creer que alguien que haya compartido tantos años conmigo pueda querer perjudicar mi futuro. Una frase como ‘para lo que has quedado’ no se dice gratuitamente. ¿Os he hecho daño a vosotros en vuestra profesión para merecer esto?".

Eres muy mala profesional, que es para lo que has quedado"

"¡Qué tramposa eres! ¡Qué tramposilla nos has salido Terelu Campos! Con esa dignidad con la que te vistes: 'Yo no he visto nada, yo no quiero ver nada, yo lo que me pongáis aquí, yo vengo virgen a la entrevista'…", comenzaba Hernández su discurso que se endurecía aún más.

"Eres muy mala profesional, que es para lo que has quedado. Porque yo cuando voy a un plató me lo leo todo… Tendrás que ver de lo que se está hablando. Tú hablabas de mil temas, incluida tu madre y Edmundo. Me sorprende que ahora solo hables de María Teresa Campos y Edmundo", sentenciaba mirando a cámara.

Esperaremos a ver si la mayor de las hermanas Campos tiene algo que decirle y continúa esa batalla dialéctica.