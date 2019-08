28 ago 2019 sara corral

Esta última edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' se está proclamando como una de las más divertidas. Francisco, Raquel Mosquera, Laura Matamoros, Aless Gibaja y Rosa López son los protagonistas de estos encuentros, el último en casa del cantante, Francisco.

Tras una suculenta cena en la que Rosa no probó bocado, incluso se molestó. Francisco contó una de las anécdotas más ocultas de su carrera profesional antes del postre. "Yo fui a dar un concierto a la casa de Pablo Escobar por su cumpleaños, por cada vez que cantaba 'Latino', me pagaban 1.000 dólares. Es la única vez que he cobrado por hacer un bis", decía el cantante.

Bajo la atenta y expectante mirada de los comensales, Francisco comentó que el año anterior, el narcotraficante contrato a los 'Rolling Stones' para que actuaran para él. Sin embargo, alguien interrumpió este emotivo momento en el que al cantante le brillaban los ojos. ¿De quién se trataba? Como no, de Raquel Mosquera, que pedía ansiosa el postre.

No sabemos quien será el ganador de esta edición, pero nos quedamos con los grandes momentos que nos están dando. Solo nos quedan dos episodios para seguir disfrutando de ellos, en este caso, lo s anfitriones serán Aless y Laura.