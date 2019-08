29 ago 2019

Los robos están proliferando. Ya nos lo contaba hace un par de semanas Conchita Pérez -la poligrafista del 'Deluxe'-. Los famosos se están viendo afectados por este delito que se está haciendo peligrosamente frecuente. Ayer Carmen Borrego aparecía en la portada de la revista 'Lecturas' denunciando que había sido víctima de uno. Y, por la tarde, conocíamos que a Gema López también le entraron en casa hace tiempo.

La colaboradora de 'Sálvame' relataba cómo tiraron la puerta de su casa a martillazos, por lo que decía no estar sorprendida de que nadie del vecindario de Carmen se enterase de que estaban cortando con una sierra la reja de su casa. Otra de las diferencias entre ambas, es que Gema asegura que ella no tenía esas joyas y bolsos que le han sustraído a la hija de María Teresa Campos.

"Lo que más angustia me dio es pensar que me habían abierto los cajones y tocado mi ropa interior", relataba López, que encontraba el refrendo de un subinspector de policía especializado en estos casos, que explicaba que, mucha gente, después de enfrentarse a un robo en su casa, no quiere ni dormir allí por el asco que les provoca tener que tocar las cosas que han manipulado los ladrones.

Buena parte de los colaboradores del programa de Telecinco mostraban enfado e indignación contra Carmen. El motivo no era otro que el robo se produjo el pasado miércoles. Por medio, ha estado en 'Viva la vida', sin soltar ni prenda de ese momento angustioso. Así que, lo que ponían en tela de juicio era si todo vale por dinero.

Viendo el panorama de las portadas de este verano, en el que las Campos se han convertido en las grandes protagonistas, parece ser que para ellas sí.