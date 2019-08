29 ago 2019 sara corral

El Cejas se ha convertido en el segundo confirmado de 'GH VIP 7', y como era de esperar, ayer acudió al plató de 'Sálvame' para hablar acerca de su entrada en la casa y de su nueva, y hasta el momento única, compañera Mila Ximénez.

Bajo la atenta mirada de Carlota Corredera, que participa en su nueva webserie 'Una vida de mierda', 'El Cejas' ha dejado entrever a Diego, a quien conoceremos de verdad en el 'reality'.

Sin una estrategia aparentemente preparada, El Cejas ha asegurado que dentro de la casa conoceremos a Diego y que podrá llevarse bien con Mila. "A ver, tiene su carácter, y cuando se enfada... pero no sé", comenzaba a decir el joven mientras Carlota le aseguraba que se llevarían la mar de bien.

"¿Crees que encontrarás el amor en la casa?", le dijo María Patiño. "Hombre no se, depende, si todo el mundo que meten es de la edad de Mila no", decía el youtuber mientras hacía que todo el público comenzara a reírse. "Así has perdido un voto ya", decía María mientras se reía.

Con su nuevo tema 'Pónmelo ahí' ha puesto al plató de 'Sálvame' entero a bailar. No sabemos como será el concurso del joven youtuber, pero lo que esta claro es que probablemente sea el mayor animador en las fiestas con su música a ritmo de dembow.