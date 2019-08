29 ago 2019 Kamila Barca

Antonio Tejado reaparece en 'Sálvame' y vuelve a ser el centro de atención por otra supuesta infidelidad a su nueva novia, Marina. Según cuentan en el programa, el colaborador que no volverá más al plató, hizo una vídeo-llamada subida de tono a una mujer de sus contactos de Facebook. Ahora, su novia Marina habla sobre la supuesta infidelidad y el colaborador explota.

Uno de los episodios más frecuentes en las relaciones de Antonio Tejado llega cuando se descubre su infidelidad, la relación entra en crisis y termina en una ruptura que Antonio supera pronto con otra mujer. Pero esta vez defienda más fervientemente que nunca que todo es mentira y su novia Marina también se ha atrevido a hablar con el programa.

"Dice que podíamos haber buscado una mujer más joven y no tan vieja como la que hemos buscado", cuenta Kiko Hernández de su llamada por teléfono con Antonio quien asegura: "Antonio Tejado ha abandonado definitivamente 'Sálvame''" Después de más de dos meses sin aparecer por el plató, se destapa otra infidelidad y dice adiós al programa definitivamente.





"Vosotros conocéis al personaje, yo conozco a la persona. Es mi pareja. Me importa una mierda lo que se diga en la tele", dice Marina, la novia de Antonio Tejado que no se cree su infidelidad. Cuando le preguntan que si ha visto el programa ella asegura que un trocito pequeño pero no le ha creado interés. Pero insiste: "Estoy muy tranquila. ¿Por qué me iba a preocupar? –decía la novia de Antonio Tejado mientras el colaborador le insistía en que habían destapado una infidelidad de Antonio – Una mentira. No es verdad. Yo confío en Antonio y yo sé perfectamente que es mentira por lo tanto no me preocupa lo más mínimo. Me dan igual las pruebas, son falsas esas pruebas. Estoy muy tranquila. Estoy segura porque he estado con él a su lado en todo momento, confío en él y no me hace falta ni siquiera tenerlo al lado".

"Eso se puede manipular, crearlo falso y lo sé de sobra que lo hacéis. No hace falta corroborarlo para saber que es mentira. Estáis haciendo mucho daño a Antonio y a mí. A mí no porque a él le da igual, pero a él por miedo a que yo me lo pueda creer le estáis haciendo daño. Me parece muy fuerte que a un colaborador de vuestro programa le hagáis daño, porque es todo mentira y yo lo sé. Y me voy a encargar de que todo el mundo lo sepa", dice la novia de Antonio Tejado desafiante al programa que su novio ha abandonado.