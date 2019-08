30 ago 2019

¿Qué le pasa a Antonio Tejado? No le ha puesto, aún, nombre a su problema. Pero el sobrino de María del Monte sí ha confesado que está atravesando un bache muy grande y que, cuando esté en disposición de ofrecer los detalles, lo hará. Aunque, para entender la historia, empezaremos por el principio.

El pasado martes, 'Sálvame' ofrecía el testimonio de una mujer que decía haber recibido unas videollamadas subidas de tono de Antonio en la mañana del sábado. Marta daba la cara y Omar Suárez, reportero del programa, daba fe de que esta tenía material suficiente para corroborar que lo que estaba contando era cierto. Una información que salía a la luz tras un par de meses en los que Tejado no ha ido a su puesto de trabajo, poniendo excusas a los directivos y escudándose en que estaba de vacaciones.

A partir de ahí, se liaba. Algunos de sus compañeros opinaban que era esto, sus aventuras a pesar de vender un amor profundo hacia su actual pareja, Marina, lo que le había llevado a esconderse y no aparecer por el plató. Carlota Corredera anunciaba que ambos habían dejado de seguirse en Instagram, evidenciando que las palabras de Marta habían abierto una brecha entre ellos. Y, finalmente, muy alterado, Antonio entraba por teléfono el miércoles.

En un tono al que no nos tiene acostumbrados, arremetía contra los colaboradores de 'Sálvame'; les reprochaba que ellos no eran sus compañeros, porque para él ese concepto implicaba otras cosas; y acababa por decir que no volvería nunca a sentarse en el plató del programa de Telecinco.

Ayer, ya más relajado, hablaba con 'El programa de verano' y explicaba que estaba atravesando por un grave problema que le tenía hundido. Que había tocado fondo. Y que el que había hablado la tarde anterior, no era él. Una manera de disculparse que repetía con su programa por la tarde.

Era Kiko Hernández el que, rozando el fin de la emisión, conseguía que Antonio le atendiera y le dejase poner el altavoz. Kiko le mandaba todo el cariño del mundo y le decía que podía contar con todos y cada uno de los compañeros del programa. Él, reconocía su error del día anterior y pedía disculpas a todo el que se hubiese podido sentir ofendido. Tejado va a necesitar tiempo y, sobre todo, apoyarse en sus seres queridos.

Por lo pronto, a Marina la veíamos llegar ayer a Sevilla para arreglar las cosas. O, al menos, para intentarlo. Parece que ha apostado fuerte por la relación, a pesar de haber llegado a la vida del televisivo en uno de los momentos más complicados.